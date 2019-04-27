Умер бывший глава Хакасии

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался, говорится на сайте правительства республики.

Эту информацию подтвердили ТАСС в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики. Там отметили, что глава Хакасии Валентин Коновалов дал поручение своему заместителю оказать поддержку семье Лебедя.

Ему было 64 года. Причина смерти экс-руководителя республики не называется.

Алексей Лебедь возглавлял Хакасию с 1996 по 2009 год. С 2009 по 2011 год был депутатом Госдумы.

Он был младшим братом бывшего губернатора Красноярского края, генерала Александра Лебедя, который погиб в 2002 году при крушении вертолета.