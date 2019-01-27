Умер глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников скончался на 55-м году жизни в ночь на воскресенье, 27 января. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью», — сказал собеседник агентства.

Агентству ТАСС в мэрии пояснили, что предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

«Говорит Москва» со ссылкой на источник в городском правительстве сообщает, что в ближайшее время последует заявление мэра Сергея Собянина.

Владимир Черников родился в 1964 году. В мэрии Москвы работал с 2010 года. Возглавлял департамент СМИ и рекламы, затем департамент нацполитики, межрегиональных связей и туризма. В октябре 2016 года стал руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Департамент в том числе отвечал за согласование массовых акций в Москве.