Директора Парка Горького уволят после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на странице во «ВКонтакте», что поручил Департаменту культуры уволить директора Парка Горького, где в новогоднюю ночь обрушился деревянный мост. На сайте парка указано, что учреждением руководит Марина Люльчук.

По мнению мэра, администрация парка допустила серьезную недоработку, что и привело к обрушению моста.

Столичный градоначальник посетил пострадавших в больницах, там остаются 12 человек. Собянин уточнил, что им выплатят компенсации до 500 тысяч рублей, хотя большинство из них не москвичи.

Обрушение моста произошло около полуночи. По информации властей, причиной обрушения стала техническая неисправность элементов конструкций.

Погибших в результате инцидента нет.

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