В Парке Горького обрушился мост с людьми

В Парке Горького в Москве обрушился мост с людьми. Эту информацию ТАСС подтвердили в столичном ГУ МЧС.

«В парке обвалился мост, который находится над катком, и люди, которые были на мосту, упали на людей, которые были на катке», — рассказала агентству «Москва» представитель отдела парка по связям с общественностью Ирина Мустафина. Предположительно, обрушился деревянный пешеходный переход через каток.

По данным агенства, в результате обрушения моста пострадали пять человек. Они получили ушибы различной степени тяжести. Погибших нет.

Как рассказал источник «Ленты.ру», обрушение моста произошло в 00:00 мск.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники скорой помощи. По заявке в Парк Горького также выехали сотрудники МЧС.

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