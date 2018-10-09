Убивший блогера в парке Горького избежал тюрьмы

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к одному году и 11 месяцам ограничения свободы Корнея Макарова, избившего до смерти блогера Станислава Думкина в столичном парке Горького летом 2017 года, и отпустил его за отбытием наказания под арестом. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает «Интерфакс».

«Приговором суда Макаров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год и 11 месяцев с возложением ряда обязанностей», — сообщила пресс-секретарь суда Лиана Ахмедова.

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По ее словам, в срок наказания осужденному зачтен период его пребывания в следственном изоляторе до оглашения приговора из расчета «день под стражей за два ограничения свободы». «За отбытием наказания Макаров был освобожден из-под стражи в зале суда», — пояснила пресс-секретарь.

Кроме того, как отметила представитель суда, с Макарова в пользу двух потерпевших — родителей погибшего Думкина — взыскано по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 109,7 тысячи рублей за материальный ущерб в пользу одного потерпевшего.

29-летний блогер Стас Думкин получил тяжелые травмы в парке Горького в ночь на 13 августа 2017 года в результате драки. Он был госпитализирован и через неделю, так и не выйдя из комы, скончался в реанимации. 29 августа Макаров, подозреваемый в этом преступлении, вместе с адвокатом сам явился к следователю. Уголовное дело первоначально было возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

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