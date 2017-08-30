Следствие попросит арестовать подозреваемого в убийстве в парке Горького

Следствие попросит суд арестовать Корнея Макарова, подозреваемого по делу об убийстве в парке Горького. Об этом «Ленте.ру» в среду, 30 августа, сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

«Сегодня следствие ходатайствует пред судом об избрании в отношении фигуранта по уголовному делу о смерти молодого человека после избиения в столичном парке меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

По словам официального представителя ведомства, накануне после допроса молодой человек был задержан, и ночь провел в изоляторе временного содержания.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в ходе допроса Макаров частично признал вину, однако утверждает, что намерения убивать у него не было. Более того, по его словам, погибший Стас Думкин сам спровоцировал конфликт своим поведением.

29-летний блогер Думкин получил тяжелые травмы в парке Горького в ночь на 13 августа в результате драки. Он был госпитализирован и через неделю, так и не выйдя из комы, скончался в реанимации. 29 августа Макаров, подозреваемый в этом преступлении, вместе с адвокатом сам явился к следователю. Уголовное дело было возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».