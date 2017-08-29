Избитый водителем за неприличный жест автостопщик умер в больнице Ярославля

В больнице Ярославля скончался избитый водителем «Газели» мужчина, голосовавший на дороге, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России во вторник, 29 августа.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). 27-летнего подозреваемого жителя Рыбинска отпустили под подписку о невыезде.

Инцидент произошел в субботу 26 августа. 33-летний житель Ярославля находился в нетрезвом состоянии и пытался остановить попутку на улице Добрынина. На отказ проезжавшего мимо водителя «Газели» подвезти его, мужчина показал неприличный жест. После этого водитель остановил машину, подошел к потерпевшему и нанес ему два удара по лицу, отчего тот упал и ударился головой об асфальт.

От полученных повреждений мужчина скончался в тот же день в больнице.

В ночь на 13 августа в столичном парке Горького 25-летнего блогера Стаса Думкина избили несколько молодых людей, среди которых, предположительно, был Корней Макаров — сын актера из сериала «Интерны». От полученных травм Думкин скончался в больнице. Причиной нападения, как предполагается, были шляпа и очки, которые потерпевший носил не «по понятием», либо его отказ от совместной попойки.