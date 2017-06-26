В Перми умер избитый медбратом наркодиспансера пациент

Сотрудник пермского наркодиспансера заключен под стражу по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью пациенту, повлекшего гибель последнего, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, в ночь на 2 мая в отделении неотложной помощи Пермского краевого накродиспансера медработник избил находившегося там на лечении мужчину. «Своими неправомерными действиями обвиняемый причинил потерпевшему травму, не совместимую с жизнью», — отмечено в тексте.

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Потерпевший скончался дома через несколько дней, рассказал изданию URA.ru следователь Михаил Дудко. «Установлена прямая связь между переломом ребер и его смертью», — добавил он.

По словам следователя, поводом для избиения пациента стали его просьбы выйти в туалет. «Два медбрата, дежурившие в ту ночь, не пускали его. Видимо, просьбы пациента им надоели, и один из медиков начал бить мужчину», — сказал Дудко.

Ранее в январе арестовали врача анестезиолога-реаниматолога из подмосковного Подольска, обвиняемого в надругательстве над 43-летгней пациенткой, находившейся в беспомощном состоянии. По данным следствия, мужчина в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам врач считает дело сфабрикованным.

