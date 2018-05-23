Отправивший студента в кому у парка Горького оказался тайным бойцом ММА

Уроженец Владимирской области Анвар Батиров, обвиняемый в избиении студента московского вуза в центре Москвы, профессионально занимается смешанными боевыми искусствами (ММА) и участвует в турнирах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Родственники 18-летнего юноши в беседе с газетой заявили, что тот не увлекается единоборствами и только учится в колледже, однако в сети была найдена запись боя, в котором участвует спортсмен с таким же именем и того же возраста. Ролик был залит на YouTube в феврале этого года. Представляя Батирова, конферансье объявил его возраст, назвал бойца многократным победителем всероссийских турниров по грэпплингу, панкратиону и кикбоксингу, а также перечислил его статистику (три победы при двух поражениях) и сообщил, что спортсмен представляет московский бойцовский клуб «Легион».

sᴘᴏʀᴛ ɪɴ ᴛᴀᴊɪᴋɪsᴛᴀɴ / YouTube

На крупном портале Sherdog, посвященном ММА, присутствует карточка турнира, в рамках которого проводился бой с участием Батирова. Судя по представленным там данным, соревнования прошли 10 февраля в столичном спорткомплексе «Крылья Советов», организатором выступила промоутерская компания Orion Fighting Global, для которой этот турнир стал пятым за два года.

22 мая Батиров был отправлен под арест на два месяца. Как передавал ТАСС, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, свою вину он признал.

Вечером 12 мая молодой человек неподалеку от парка Горького, на Андреевском мосту, ударил студента второго курса МГМУ имени И.М. Сеченова Амира Абумуслимова. По словам очевидцев, опрошенных «Комсомольской правдой», Батиров нанес один мощный и точный удар в голову. Абумуслимова госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, спустя некоторое время он впал в кому и пока не приходил в себя.

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