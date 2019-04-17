Российский чиновник умер на рабочем месте

Первый замглавы администрации Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Трофимов скончался утром в своем кабинете. Ему было 69 лет.

Коллеги почтили его память минутой молчания на заседании регионального парламента. «Сердце Сергея Борисовича Трофимова остановилось незадолго до начала очередного пленарного заседания парламента. Будучи первым заместителем руководителя администрации губернатора края, он лично курировал процесс прохождения и обсуждения законопроектов на площадке законодательного собрания, участвовал в работе всех профильных комитетов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного заксобрания.

Трофимов — заслуженный государственный служащий Читинской области. Он родился 5 октября 1949 года в городе Хилок. В 1991 году он занял пост главы администрации Читинского района. С 1996-го работал замглавы администрации области и курировал государственно-правовые и кадровые вопросы. В 2005 году стал заместителем губернатора.

С октября 2008-го по сентябрь 2013 года занимал пост депутата заксобрания Забайкальского края первого созыва и возглавлял постоянный комитет по государственной политике и местному самоуправлению. Позже занял пост первого заместителя руководителя администрации Забайкальского края.