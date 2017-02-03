Крымские власти предрекли Порошенко скорую политическую смерть

Невыполнение Киевом минских соглашений и приход к власти в США новой администрации неминуемо повлечет за собой политическую смерть президента Украины Петра Порошенко уже в 2017 году. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, сообщает Rambler News Service в пятницу, 3 февраля.

«Все его [Порошенко] заявления — это риторика, которая мало что имеет общего с реальными его настроениями. То он за санкции, завтра он будет петь гимн России и хлопать нам в ладоши — от этого ничего не изменится», — сказал Константинов. Таким образом парламентарий прокомментировал слова украинского лидера о том, что он сторонник снятия санкций с России при выполнении условий мирного урегулирования на юго-востоке Украины и восстановлении территориальной целостности страны.

«Этот человек как политик "умер" для крымчан давным-давно за те преступления, которые он совершил. А как политик украинский он "умрет" в этом году», — считает глава Госсовета. Он добавил, что в этой ситуации у Порошенко есть два пути: добровольно сложить полномочия или сбежать.

Ранее в пятницу постпред России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что киевские власти используют спровоцированные ими же столкновения в Авдеевке как повод для полного отказа от выполнения минских соглашений.

2 февраля президент России Владимир Путин на совместной с венгерским премьером Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште высказал мнение, что активизация вооруженного противостояния на юго-востоке Украины произошла из-за нужды Киева в деньгах и желании выставить себя жертвой в глазах европейских партнеров.

Столкновения в Донбассе активизировались 29 января. Местные жители назвали бои под Авдеевкой самыми ожесточенными с августа 2015 года.