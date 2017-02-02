Путин уличил Киев в желании отказаться от минских соглашений

Москва убеждена, что усиление конфликта в Донбассе спровоцировано украинскими властями. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совместной с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште, передает в четверг, 2 февраля, корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается сегодняшнего обострения, то позиция наша известна: его спровоцировали с украинской стороны. В пятницу на прошлой неделе начались по сути боевые действия», — сказал президент.

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По его словам, нынешняя украинская власть не готова к реализации минских договоренностей и ищет способ отказаться от них. «И этому тоже способствовало бы развитие конфликта», — отметил Путин.

Глава государства также заявлял, что активизация вооруженного противостояния на юго-востоке Украины произошла из-за нужды Киева в деньгах и желании выставить себя жертвой в глазах европейских партнеров.

1 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что эскалация конфликта на линии соприкосновения в Донбассе может послужить поводом для незамедлительного возобновления сотрудничества между Россией и США.

Столкновения на юго-востоке Украины активизировались 29 января. Местные жители назвали бои под Авдеевкой самыми ожесточенными с августа 2015 года.