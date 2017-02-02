Путин объяснил обострение конфликта в Донбассе желанием Киева «вышибать» деньги

Причиной обострения конфликта в Донбассе послужила нужда Киева в деньгах и желание украинских властей представить себя жертвой в глазах европейских партнеров. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совместной с венгерским премьером Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште, передает в четверг, 2 февраля, корреспондент «Ленты.ру».

«Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги. А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза, и из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии», — заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что действующая украинская власть поддерживала оппонентов нового президента США Дональда Трампа. По словам Путина, «теперь им нужно наладить отношения с действующей администрацией [США], и тоже через конфликт это всегда лучше».

Российский лидер добавил, что к возобновлению боевых действий также привели и внутриполитические факторы на Украине. По словам российского президента, «на фоне явных неудач в сфере социальной, экономической политики» активизировалась украинская оппозиция. «Ее нужно заткнуть, нужно мобилизовать вокруг действующего руководства население. Эта задача тоже легче достигается на фоне возобновления какого-то конфликта», — отметил глава государства.

Бои под Авдеевкой, начавшиеся в последние дни января, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.