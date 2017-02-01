В Совфеде оценили последствия агрессии в Донбассе для Порошенко

Решение о возобновлении активных боевых действий в Донбассе лишило президента Украины Петра Порошенко поддержки на Западе. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в среду, 1 февраля.

«Я предполагаю, что это начало конца киевского режима, потому что у него других методов для восстановления мира на юго-востоке просто нет. Он их не может применить, никакие минские соглашения его не устраивают, он их даже провести не сможет, имея такой парламент и такое окружение в виде "Правого сектора" (террористическая организация, запрещена в России — прим. «Ленты.ру»)», — сказал сенатор.

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Джабаров полагает, что украинский президент пошел на эту провокацию, чтобы расположить к себе нового президента США Дональда Трампа и вернуть лояльность властей Германии и Франции, но просчитался. «Изрядно всем уже надоел киевский режим, который ставит для Европы все новые и новые задачи, постоянно ухудшаются из-за этого отношения европейцев с Россией», — добавил он.

Ранее 30 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киев возобновил наступление на линии соприкосновения на юго-востоке Украины с целью проверить, насколько новая американская администрация готова оказывать дальнейшую поддержку украинским властям.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что эскалация конфликта может послужить поводом для незамедлительного возобновления сотрудничества между Россией и США.

31 января Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня.

Столкновения на юго-востоке Украины активизировались 29 января. Боевые действия идут на линии фронта протяженностью 50 километров. Местные жители назвали бои под Авдеевкой самыми ожесточенными с августа 2015 года.