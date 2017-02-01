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Кремль объяснил атаку на Авдеевку попыткой Киева проверить лояльность Трампа

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Юрий Ушаков
Юрий Ушаков

Киев возобновил боевые действия на линии соприкосновения в Донбассе с целью проверить, насколько администрация нового президента США Дональда Трампа готова оказывать дальнейшую поддержку украинским властям. Такое мнение в среду, 1 февраля, высказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как нам представляется, с помощью этой последней грубейшей провокации в районе Авдеевки Киев как раз хочет проверить степень готовности уже новой администрации США, готова ли она по привычке поддержать любую выходку украинских силовиков или нет», — сказал Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, когда ситуация может деградировать до полноценного возобновления войны, Ушаков заметил, что «она уже сейчас деградировала за последние сутки по вине Киева». «У нас есть факты о том, что Киев начал наступления», — добавил он.

В то же время минский формат нужен Киеву лишь как прикрытие и средство давления на Москву, считает помощник президента. «Киев пытается воспользоваться спровоцированными им самим боевыми столкновениями как поводом для полного отказа от минских договоренностей», — уверен он.

Ушаков также подчеркнул, что с момента подписания документов в столице Белоруссии украинской стороной не сделано ни одного шага по реализации соглашений. «Все это видят, это очевидно. А санкции Евросоюза и США за отсутствие прогресса в контексте минского процесса по-прежнему направлены против России», — заметил помощник президента, назвав сложившуюся ситуацию парадоксальной.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что эскалация конфликта может послужить поводом для незамедлительного возобновления сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами.

Накануне Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Донбассе и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня.

Ведущиеся несколько дней бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015-го года. Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.

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