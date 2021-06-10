«Большая семерка» задумала пересадить мир на экомобили

Лидеры стран «Большой семерки» обсуждают амбициозные планы по отказу от классических автомобилей в пользу экологичных альтернатив, пишет Bloomberg со ссылкой на проект заявлений G7.

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Согласно этому документу, государства «семерки» намерены добиться того, чтобы машины на бензине или дизельном топливе перестали доминировать в структуре продаж новых автомобилей. При этом предполагается, что цель должна быть реализована уже к 2030 году или даже ранее.

Конкретные пути решения задачи пока не уточняются: у государств разные представления по этому вопросу. Отказ от машин с бензиновым двигателем должен стать частью мер по борьбе с изменением климата. Лидеры стран «Большой семерки», которые 11 июня соберутся на саммит в Корнуолле, также собираются договориться о выделении дополнительного финансирования развивающимся странам для сокращения углеродных выбросов.

Конкретные намерения пока не согласованы чиновниками, которые работают над проектом заявлений по итогам встречи. Все еще не совсем ясно, одобрят ли лидеры отказ от машин, загрязняющих окружающую среду. Ключевой в этом вопросе будет позиция президента США Джо Байдена. Вашингтон не готов давать официальных комментариев по поводу плана, однако американские чиновники сообщили, что Байден верит в важность серьезных инвестиций в электромобильную отрасль для борьбы с изменением климата.

До полного отказа от классических автомобилей в самих США еще не дошло. Запретить продажу новых машин, работающих исключительно на бензине или дизельном топливе, к 2030 году решили в Великобритании. При этом пока что доля полностью электрических автомобилей в стране весьма незначительна, что связано с их дороговизной.

Экологичной альтернативой обычным машинам можно считать не только электрокары, но и машины на водородном топливе. Однако эксперты замечают, что такие автомобили окажутся дороже, чем их электрические аналоги.

Производством электромобилей активно занимается ряд компаний по всему миру, включая Tesla Илона Маска. Компания также намерена добиться их высокой автономности, но пока испытывает с этим серьезные сложности. В России успехов в этом направлении удалось добиться SberAutoTech, которая недавно представила полностью автономный электромобиль.