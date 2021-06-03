Сбер показал превосходящий Tesla беспилотник

SberAutoTech, компания экосистемы Сбера, показала на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) свой новый полностью автономный электромобиль. Фото прототипа беспилотника Сбера на форуме появилось в социальных сетях, а видео показал Telegram-канал The Bell.

Это абсолютно беспилотное транспортное средство, спроектированное с учетом требований пятого, максимального уровня автономности по международной классификации. Автомобиль такого уровня собиралась выпустить Tesla, однако, по данным Reuters, в начале мая компания признала, что не сможет добиться полной автономности до конца этого года.

В такие сроки глава Tesla Илон Маск обещал уложиться еще в январе, однако сейчас автономность машины оценили только на второй уровень, что предполагает контроль за вождением со стороны водителя.

Новинка от SberAutoTech получила название «ФЛИП», а в основе ее конструкции — электрическая платформа собственной разработки. Как рассказывали в пресс-службе Сбера, компоновка элементов питания позволяет заменить все модули не более чем за пять минут. За такое же время можно заправить топливом привычный автомобиль. Кроме того, источником энергии для «ФЛИПа» может быть не только электричество, но и газ, и водород.

Размером электромобиль совпадает со стандартной легковой машиной, но пространство больше: в салоне с комфортом помещается шесть человек.

Об использовании беспилотников в России на ПМЭФ также говорил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов: такие автомобили могут начать использовать на трассе Москва — Санкт-Петербург уже в 2024 году. Для этих целей построят специальные хабы на трассе М-11. Инфраструктура обойдется в сумму до шести миллионов рублей за километр, но при этом использование беспилотных грузовиков поможет снизить стоимость перевозок, считают в Министерстве транспорта.