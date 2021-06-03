На трассе от Москвы до Петербурга запустят беспилотники

Российские власти назвали срок запуска беспилотников на трассе от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов, передает РБК. По его словам, это произойдет уже в 2024 году.

Сначала беспилотники не будут заезжать в сами города: для них готовятся построить специальные хабы на трассе М-11. При этом оснащение дорог необходимой инфраструктурой будет стоить до шести миллионов рублей за километр.

По расчетам Минтранса, использование беспилотных грузовиков позволит к 2030 году увеличить на 25 процентов коммерческую скорость (с 60 до 75 километров в час) доставки грузов в течение одного дня и снизить стоимость перевозки для логистических компаний.

«Использование беспилотников на трассе М-11 может на час сократить сроки доставки груза между Петербургом и Москвой за счет отсутствия остановок на отдых водителей по режиму труда и отдыха», — приводит ТАСС слова гендиректора ГК «Деловые Линии» Фарида Мадани. Еще, по его словам, автопилот полностью исключает человеческий фактор, что повысит безопасность.