Крымский мост назвали лучшим в Европе

Глава немецкой делегации Виктор Триппель назвал Крымский мост лучшим в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Триппель заявил, что его восхитил транспортный переход через Керченский пролив и ведущая к нему федеральная трасса «Таврида». «В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел», — сказал он.

По словам Триппеля, это очень серьезное, массивное и прочное сооружение. Он добавил, что мост «очень красив и качественно сделан».

Крымский мост соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Автомобильную часть конструкции открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день. В декабре 2019-го года президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части моста, проехав из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. Первые поезда на полуостров с материковой части страны отправились в конце 2019 года.