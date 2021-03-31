Во время строительства дороги к Крымскому мосту обнаружили древние захоронения

В Темрюкском районе Краснодарского края во время реконструкции дороги, ведущей к Крымскому мосту, обнаружили древние захоронения. На участке начались раскопки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

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Специалисты обнаружили на участке древнее поселение, где раскопали погребальный инвентарь. В числе находок оказалась древняя керамическая чаша, украшенная шестью фигурами лошадей. Подобный объект могли использовать во время ритуалов. Согласно предварительным данным, захоронения относятся к эпохе двухтысячелетней давности

В администрации отметили, что Краснодарский край считается лидером в стране по количеству памятников археологии различных исторических эпох — от раннего палеолита до Средневековья. Перед началом строительства объектов в регионе проводят комплекс археологических работ. По словам вице-губернатора Сергея Болдина, найденные экспонаты вскоре пополнят музейные фонды.

В октябре 2020 года в трассе строящегося водопровода недалеко от крымского села Новониколаевка обнаружили древнюю деревню Аджи-Эль, относящуюся к золотоордынскому периоду истории. На участке нашли «хозяйственные ямы», многочисленные кости скота и собак, а также курганы. Археологи начали заниматься поиском места около 50 лет назад, но тогда не обнаружили значимые артефакты.

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