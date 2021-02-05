Под церковью в российском городе обнаружили древние склепы

Российские археологи проводили исследование в городе Пскове и обнаружили под церковью Козьмы и Дамиана с Гремячей горы два древних склепа. Находки забрали для дальнейшей экспертизы. Об этом сообщается в группе «Археологическое общество Псковской области» во «ВКонтакте».
Специалисты рассказали, что нашли склепы под пристроенной к храму часовней и постройкой, расположенной перед входом в здание. Так, в каждом сооружении находились погребения XVII-XVIII веков, нательные кресты с вышивкой и фрагменты обуви.
Оказалось, что работой в храме специалисты завершили полевой сезон 2020 года. Они пообещали провести экспертизу, после которой будет определен пол и возраст найденных останков. После завершения работы их перезахоронят рядом с церковью. Археологии отметили, что позже расскажут подробности о найденных артефактах.
В октябре 2020 года строители из Томска во время раскопок котлована для будущего дома нашли старинную могильную плиту, созданную 130 лет назад. На ней было указано имя покойного протоиерея из местной церкви. Оказалось, что артефакт могли использовать в качестве перекрытия. Находку пообещали передать монастырю.