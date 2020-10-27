В Москве случайно нашли старинный парк

Фрагменты старинного парка обнаружили в московской усадьбе Измалково. Археологи случайно наткнулись на артефакты во время реставрационных работ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Специалисты проводили в усадьбе реставрационные работы, во время которых нашли части вымощенных пешеходных дорожек, водопровода, садовых павильонов, оранжерей и беседок. Археологи считают, что найденные вещи относятся к концу XVIII — началу XIX веков. Помимо сооружений, в Измалково раскопали и предметы быта конца XVII — начала XX веков: столовые приборы, осколки керамической посуды и цветочных горшков, а также детали конской упряжи, монеты и пули. Руководитель московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что находки отдали для изучения специалистам.

Эксперты считают, что обнаруженные вещи облегчат мастерам реставрацию усадьбы, которая началась в 2019 году, и помогут «отследить историю изменений и формирования ансамбля». Емельянов заявил, что некоторые артефакты возьмут для экспозиции, а одну из найденных дорожек накроют стеклянной витриной. Также планируется, что в усадьбе восстановят главный дом, построенный в стиле ампир, восточный и западный флигели, кладовую, кухню, служебное помещение и местный парк.

Ранее в октябре в трассе строящегося водопровода в Крыму была обнаружена древняя деревня Аджи-Эль, которая относится к золотоордынскому периоду истории (XIV — XV века). Археологи нашли там «хозяйственные ямы» и многочисленные кости скота и собак. Оказалось, что специалисты занимались поисками этого поселения еще в 1970-х годах, но тогда попытки не были успешными.

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