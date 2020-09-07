Россиянин обнаружил скрипку Страдивари в квартире умершей родственницы

Россиянин Юрий Курносов обнаружил в квартире своей умершей родственницы скрипку Антонио Страдивари — виртуоза и мастера смычковых инструментов XVII-XVIII веков. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Курносов узнал о наследстве незадолго до смерти своей тети. Она рассказала, что владельцем скрипки был ее покойный муж Анатолий. «Когда-то в детстве отец говорил мне, что в семье есть скрипка Страдивари. Но я только рассмеялся. Решил, что он просто шутит. Дядя Толя был простым шахтером и музыкой никогда не занимался. Думаю, скрипка передавалась в семье по наследству», — рассказал Курносов. После смерти родственницы он приехал в ее квартиру и нашел на антресоли бархатный чехол, в котором лежал инструмент. На его смычке было написано «Antonius Straduarius Cremona faciebat Anno 1691».

Мужчина уже передал находку на экспертизу, которая подтвердила подлинность инструмента. Курносов также планирует отреставрировать скрипку и, возможно, выставить ее на аукцион. На дорогое наследство уже нашелся покупатель. За скрипку мужчине предлагали сто тысяч рублей, но он отказался от продажи.

В феврале 2020 года житель Калининграда получил в наследство квартиру и обнаружил на ее балконе мумифицированное тело пенсионера. Оно пролежало там около 10 лет. Тогда полицейские предположили, что труп принесла на балкон супруга умершего. Когда женщина умерла два года назад, квартира начала пустовать, а местная администрация не перевела недвижимость в собственность муниципалитета.

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