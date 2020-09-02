Российский актер Борис Клюев оставил многомиллионное наследство. Об этом сообщает портал «Дни.ру».

Артист заработал крупную сумму денег благодаря сериалу «Воронины», в котором он снимался на протяжении последних десяти лет. На гонорары от участия в ситкоме Клюев приобрел в Италии трехкомнатную квартиру с 55-метровой террасой и садом. Жилье находится на берегу Тирренского моря в регионе Калабрия.

У актера также есть небольшая квартира в Гурзуфе. Он приобрел ее, когда начал испытывать проблемы со здоровьем и больше не мог ездить в Италию. Кроме того, у артиста осталась дача в Подмосковье. Отмечается, что на большом участке в Звенигороде он в большей степени занимался физическими нагрузками, а не отдыхом.

Риелторы считают, что общая стоимость недвижимости, которой владел Клюев, оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Наследство должно достаться супруге артиста Виктории Клюевой, на которой он женился в 1975 году.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти звезды сериала «Воронины» стало онкологическое заболевание — с 2018 года актер боролся с раком легких.