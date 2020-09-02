Звезда «Ворониных» отреагировала на смерть Клюева

Актриса Екатерина Волкова, игравшая вместе с Борисом Клюевым в сериале «Воронины», отреагировала на смерть коллеги. Об этом она написала в своем Instagram.

«Мой дорогой, мой любимый наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали», — сказала она.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти звезды сериала «Воронины» стало онкологическое заболевание — с 2018 года актер боролся с раком легких.

Известность Клюеву принесла роль Рошфора в трехсерийном музыкальном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». В 1980-х Клюев исполнил еще несколько громких ролей — Майкрофта Холмса в картинах серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и шпиона Трианона в многосерийной ленте «ТАСС уполномочен заявить…».