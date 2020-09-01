Названа причина смерти звезды «Ворониных»

Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев умер от онкологического заболевания. Это агентству «Интерфакс» подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова.
В 2019 году Клюев признался, что страдает от онкологического заболевания. По его словам, болезнь не мешала ему играть в театре и сниматься в кино. До этого у актера обнаружили рак легких, однако позднее он опроверг эту информацию.
Прощание с артистом состоится в Малом театре, дата церемонии пока не определена.
О смерти народного артиста России Бориса Клюева сообщалось ранее 1 сентября. Он скончался на 77 году жизни.