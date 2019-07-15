Звезда «Ворониных» рассказал о борьбе с раком

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Актер Борис Клюев впервые подтвердил информацию о борьбе с онкологическим заболеванием. Об этом стало известно StarHit.

«Я болен, но продолжаю лечение», — признался 75-летний артист. Отвечая на комплимент журналиста о «прекрасной физической форме», актер заявил, что это и есть самое страшное.

По словам Клюева, болезнь не мешает ему играть в театре и сниматься в кино. Более того, он старается посвящать все время работе и не берет выходных и отпусков. Он добавил, что старается не падать духом и не останавливаться на достигнутом.

В мае 2018 года сообщалось, что у Клюева диагностировали рак легких, однако позднее он эту информацию опроверг. Владимир Бейлис, режиссер Малого театра, в котором служит актер, рассказал, что артист проходит процедуры, однако не уточнил, идет ли он на поправку.

Борис Клюев наиболее известен по сериалу «Воронины», где сыграл Николая Петровича. Он также снялся в серии телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в роли Майкрофта Холмса. Помимо этого, артист появился в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук».

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