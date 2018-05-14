У звезды «Ворониных» диагностировали рак

Народный артист России Борис Клюев борется с раком легких. Об этом телеканалу НТВ рассказал Владимир Бейлис, режиссер Малого театра, в котором служит актер.

Бейлис не смог уточнить, идет ли Клюев на поправку. «Кто знает это сейчас? Делаются процедуры, все делается для того, чтобы это было исправлено», — отметил он.

Режиссер добавил, что из-за недуга Клюев не перестал играть в театре: «Конечно, он играет. Я с ним говорил, он сказал, что было трудновато, но сейчас уже лучше».

В конце апреля ТАСС сообщил, что у 73-летнего Клюева возникли серьезные проблемы с легкими. Отмечалось, что ложиться в больницу актер не стал. В разговоре с «Лентой.ру» сам артист опроверг эту информацию, заявив, что с ним все в порядке.

Борис Клюев наиболее известен по сериалу «Воронины», где сыграл Николая Петровича. Он также снялся в серии телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в роли Майкрофта Холмса. Помимо этого, артист появился в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук».

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