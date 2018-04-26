Звезда «Ворониных» раскрыл подробности о своем состоянии

Народный артист России Борис Клюев опроверг сообщения СМИ о том, что ему диагностировали тяжелое заболевание. Об этом он заявил «Ленте.ру» в четверг, 26 апреля.

«Что-то меня с утра сегодня все достали. Нет, все нормально», — подчеркнул Клюев.

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Ранее в четверг ТАСС сообщил, что у 73-летнего Клюева возникли серьезные проблемы с легкими. Отмечалось, что ложиться в больницу актер не стал.

Борис Клюев наиболее известен по сериалу «Воронины», где сыграл Николая Петровича. Он также снялся в серии телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» в роли Майкрофта Холмса. Помимо этого, артист появился в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук».

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