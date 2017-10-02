Российский сериал «Воронины» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире. Об этом пресс-служба телеканала СТС сообщила ТАСС в понедельник, 2 октября.

Сотрудники канала отметили, что официальный представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировал достижение на съемках 455-го эпизода сериала.

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«Воронины» — адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», транслировавшегося на канале CBS с 13 сентября 1996 по 16 мая 2005. Премьера отечественной версии состоялась в 2009 году. Сериал выходит до сих пор — в конце августа на СТС представили 20-й сезон.

Ситком повествует о приключениях обычной семьи. Главные роли исполнили Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева и Борис Клюев.