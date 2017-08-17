Интернет и СМИ
 

Русский «Доктор Хаус» заставил россиян возненавидеть отечественное телевидение

Перейти в «Мою Ленту»

В сети обратили внимание на трейлер российской адаптации популярного американского сериала «Доктор Хаус» под названием «Доктор Рихтер». Ролик был опубликован на YouTube-канале NEXT VIDEOS.

Пользователи Twitter принялись издеваться над аналогом и возненавидели отечественное телевидение. «Убейте российское телевидение. Хватит снимать свои аналоги зарубежных сериалов. Какой *** (блин) "Доктор Рихтер?"» — взмолился один из них.

«Идиоты! Я не признаю этот сериал! Абсолютно все сплагиатили. Я признаю только "Доктора Хауса"», — заявил другой.

Некоторые вспомнили российский сериал 2010 года «Доктор Тырса» с Михаилом Пореченковым в главной роли. «Да у нас тут "Доктор Рихтер" на подходе, вслед за "Доктором Тырсой"! Отвечаем и отвечаем треклятому Голливуду! Сраный Мирамакс!» — ехидно отметили они.

К ним присоединились и пользователи YouTube, которые завалили трейлер дизлайками и гневными комментариями: «Снимают они, а стыдно мне», «Этот трейлер опасен для зрения﻿», «У создателей вообще что ли нет чувства достоинства?».

«Доктор Рихтер» — комедийная драма от телеканала «Россия-1». Главные роли исполняют Алексей Серебряков, Дмитрий Ендальцев, Полина Чернышова, Павел Чинарев и Анна Михалкова.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Первый канал неожиданно оказался главным источником новостей для молодежи
Первый эпизод сериала о Шурыгиной исчез с YouTube-канала Андрея Малахова
Коты «спародировали» сцену из сериала «Могучие рейнджеры»
Последние новости
Названа дата прощания с Верой Глаголевой
Русский «Доктор Хаус» заставил россиян возненавидеть отечественное телевидение
Гигантскую космическую медузу показали на видео
Первый канал закрыл проект Юлии Меньшовой «Наедине со всеми»
Криштиану Роналду прокомментировал дисквалификацию на пять матчей
Саакашвили запланировал свое возвращение на Украину на 10 сентября
Стас Барецкий попытался убедить СМИ в стрельбе из пулемета в Москве
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0216 августа

«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»

Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
18:1915 августа

Бывший полицейский понизил Варламова в ЖЖ

14:0216 августа

СМИ назвали сроки выхода программы Малахова на «России 1»

10:5015 августа

В ответ на призыв Дурова россияне завалили сеть снимками обвисших животов

Интернет и СМИ00:0314 августа

«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»

Кто претендует на престол Андрея Малахова
15:3916 августа

Познер ответил на предложение Шнурова сразиться в баттле

10:5516 августа

Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи

00:5812 августа

На Первом канале назвали дату принятия окончательного решения по Малахову

Интернет и СМИ00:0510 августа

Папенькин сынок

Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
14:1716 августа

Американец отомстил школьному хулигану «невероятным» сексом с его матерью

06:4316 августа

Взломавший нефтегазовые компании хакер оказался поклонником 50 Cent из Нигерии

16:3710 августа

Алексей Панин согласился заменить Малахова на Первом за «хорошие деньги»

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Сотрудник дорожной службы перекрыл дорогу в Видном ради свадьбы соседа
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
«Когда именем Христа будут творить беззаконие»
Православная молодежь о готовности умереть за веру и поддержке Сталина
Путин вручил главе Калининградской области «знаменитую зеленую папку»
Путин призвал ведомства отказаться от практики работы в стиле сталинского НКВД
На Урале похитители неисправного автомобиля толкали его несколько километров
Все материалы
Мир
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Пенс рассказал о готовности США применить любые методы в отношении КНДР
Бывший Великий магистр Ку-клукс-клана поблагодарил Трампа за защиту памятников
Ультраправые случайно призвали немцев вернуть себе швейцарскую гору
За ночь «эскадроны смерти» Дутерте убили 32 наркоторговца
Американцам запретили вступать в группировку «Хизб-уль-Муджахиддин»
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Бойцы ВСУ рассказали о боящихся появляться на передовой командирах
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Главе «Южмаша» посоветовали говорить по спецсвязи после розыгрыша пранкеров
В Днепропетровске пьяный участник АТО избил четырех полицейских
Порошенко поручил расследовать возможную поставку ракетных двигателей в КНДР
Американцы подготовили военных разведчиков ВСУ для службы в Донбассе
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
ЦБ не представил доказательств законности ввода временной администрации в «Югру»
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Автора письма о проблемах банков вызвали в ЦБ
Цены в России падали три недели подряд
«Дыра» в капитале «Югры» увеличилась в четыре раза
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Корпорация МСП предоставила МИБ и ЕАБР гарантию на строительство ГЭС в Карелии
Ретейлер «Дикси» сократил прибыль и нарастил убытки в 2017 году
WSJ узнала о намерении Apple потягаться с производителем «Игры престолов»
«Газпром» в 2017 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12 процентов
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Путин призвал убедить Минск перевозить нефтепродукты по российским дорогам
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
Авиация Тихоокеанского флота потренировалась летать в циклоне
Патрушев назвал главные цели международных террористов в России
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки на основании ложного доноса
Каспийскую флотилию подняли по тревоге на проверку боеготовности
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов
В США нашли огромные запасы лития
Популярная пищевая добавка названа регулятором генетической программы организма
Казахстан оказался родиной яблок
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Нурмагомедов посетовал на поступающие просьбы об участии в разборках
Криштиану Роналду прокомментировал дисквалификацию на пять матчей
Кадыров нашел решение проблемы судей в российском футболе
«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Православный канал покажет российский хоккей с мячом
Юные хоккеисты устроили массовую драку после матча
Все материалы
Культура
«Наркоманы и проститутки, где тут ваши амфетамины?»
Власти пытаются подчинить молодежь, срывая вечеринки и запрещая фестивали
Утратили Веру
Какими фильмами запомнится скончавшаяся 16 августа Вера Глаголева
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
Названа дата прощания с Верой Глаголевой
Путин выразил соболезнования семье Глаголевой
Баттл Оксимирона и Гнойного попал в тренды в Германии и вызвал недоумение немцев
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2017 года
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
СМИ назвали сроки выхода программы Малахова на «России 1»
Познер ответил на предложение Шнурова сразиться в баттле
Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи
Американец отомстил школьному хулигану «невероятным» сексом с его матерью
Все материалы
Ценности
Ведь у меня есть старый «Бумер» — быстрый и шальной
Страсть к немецкому — это надолго
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Premiata отправила модель с синдромом Дауна в постапокалиптический мир
«Прокачанный» Nokia 3310 оценили в половину биткоина
Японцы создали «Rolls-Royce среди спиннеров»
BMW привезет на конкурс элегантности секретный родстер
Chloe предложила утепляться огромными мужскими рубашками
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Туристов отказались пускать в зону отдыха английского аэропорта из-за одежды
Отель в Италии спровоцировал скандал из-за туалетного знака для геев
Приготовление омлета из 10 тысяч яиц в Бельгии сняли на видео
Туристы в Испании за 15 минут замучили дельфина до смерти ради селфи
Китайский самолет экстренно сел в Москве из-за членовредительства пассажира
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В швейцарских супермаркетах появятся котлеты из червей
Американец на Honda уничтожил чужие Rolls-Royce и Bentley
Британский цирк начал искать замену Маринованной леди
Бездомные собаки на улицах Мумбаи поголубели
Все материалы
До сингулярности подбросишь?
Land Rover Discovery против двух крайностей: Audi Q7 и Mercedes G 350d
Невозможно короткие автомобили
Как бы выглядели машины, если бы у них была всего одна ось
Машины, которые оказались никому не нужны
На них потратили кучу времени и денег, но что-то пошло не так
Тест: кто сделал эту машину?
Чудовищный тест про машины без первичных признаков
Ford будет предлагать руль и педали в качестве опций
Toyota придумала прозрачные передние стойки
Самый дешевый Renault Kaptur обзавелся вариатором
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы