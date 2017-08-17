Русский «Доктор Хаус» заставил россиян возненавидеть отечественное телевидение

В сети обратили внимание на трейлер российской адаптации популярного американского сериала «Доктор Хаус» под названием «Доктор Рихтер». Ролик был опубликован на YouTube-канале NEXT VIDEOS.

Пользователи Twitter принялись издеваться над аналогом и возненавидели отечественное телевидение. «Убейте российское телевидение. Хватит снимать свои аналоги зарубежных сериалов. Какой *** (блин) "Доктор Рихтер?"» — взмолился один из них.

«Идиоты! Я не признаю этот сериал! Абсолютно все сплагиатили. Я признаю только "Доктора Хауса"», — заявил другой.

Некоторые вспомнили российский сериал 2010 года «Доктор Тырса» с Михаилом Пореченковым в главной роли. «Да у нас тут "Доктор Рихтер" на подходе, вслед за "Доктором Тырсой"! Отвечаем и отвечаем треклятому Голливуду! Сраный Мирамакс!» — ехидно отметили они.

К ним присоединились и пользователи YouTube, которые завалили трейлер дизлайками и гневными комментариями: «Снимают они, а стыдно мне», «Этот трейлер опасен для зрения﻿», «У создателей вообще что ли нет чувства достоинства?».

«Доктор Рихтер» — комедийная драма от телеканала «Россия-1». Главные роли исполняют Алексей Серебряков, Дмитрий Ендальцев, Полина Чернышова, Павел Чинарев и Анна Михалкова.