Первый эпизод сериала о Шурыгиной исчез с YouTube-канала Андрея Малахова

С YouTube-канала malakhov007 телеведущего Андрея Малахова удален первый эпизод сериала «Шуры-муры», посвященный Диане Шурыгиной, которая прославилась после участия в программе «Пусть говорят».

Малахов выложил ролик в воскресенье, 18 июня. «В этом сериале есть все, чтобы как следует проорать: шутки про вписки, танцующая Шурыгина на шесте, мат и бухлишко», — описывают его содержание в Telegram-канале YouTube Life. По данным авторов канала, YouTube заблокировал видео, однако официального подтверждения этой информации нет.

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Удаленный эпизод появился на клоне канала Малахова (malakhov 007). На момент написания новости оно было доступно для просмотра.

На канале Малахова сохранился трейлер сериала, в котором девушка рассказывает о жизни в Москве, в ролике мелькают эпизоды с Шурыгиной у стилиста, на балу, у шеста для стриптиза. Кадры чередуются с фрагментами из выпусков «Пусть говорят» и мемами, героиней которых стала Шурыгина. Трейлер набрал на YouTube больше 100 тысяч просмотров.

Видео: malakhov007 / YouTube

Новые эпизоды должны выходить каждое воскресенье. В данный момент на странице Малахова есть только «горячее интервью» с Алексеем Паниным, где телеведущий обсуждает скандальные видео актера.

Малахов обзавелся каналом на YouTube 26 мая 2017 года. Первое видео — трейлер интервью с Паниным — было загружено 10 июня. За три недели у канала появилось более 20 тысяч подписчиков, ролики Малахова в общей сложности собрали около 500 тысяч просмотров.

