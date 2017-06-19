Первый эпизод сериала о Шурыгиной исчез с YouTube-канала Андрея Малахова

С YouTube-канала malakhov007 телеведущего Андрея Малахова удален первый эпизод сериала «Шуры-муры», посвященный Диане Шурыгиной, которая прославилась после участия в программе «Пусть говорят».
Малахов выложил ролик в воскресенье, 18 июня. «В этом сериале есть все, чтобы как следует проорать: шутки про вписки, танцующая Шурыгина на шесте, мат и бухлишко», — описывают его содержание в Telegram-канале YouTube Life. По данным авторов канала, YouTube заблокировал видео, однако официального подтверждения этой информации нет.
Удаленный эпизод появился на клоне канала Малахова (malakhov 007). На момент написания новости оно было доступно для просмотра.
На канале Малахова сохранился трейлер сериала, в котором девушка рассказывает о жизни в Москве, в ролике мелькают эпизоды с Шурыгиной у стилиста, на балу, у шеста для стриптиза. Кадры чередуются с фрагментами из выпусков «Пусть говорят» и мемами, героиней которых стала Шурыгина. Трейлер набрал на YouTube больше 100 тысяч просмотров.
Новые эпизоды должны выходить каждое воскресенье. В данный момент на странице Малахова есть только «горячее интервью» с Алексеем Паниным, где телеведущий обсуждает скандальные видео актера.
Малахов обзавелся каналом на YouTube 26 мая 2017 года. Первое видео — трейлер интервью с Паниным — было загружено 10 июня. За три недели у канала появилось более 20 тысяч подписчиков, ролики Малахова в общей сложности собрали около 500 тысяч просмотров.