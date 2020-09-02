Выбрано место прощания со звездой «Ворониных»

Церемония прощания с актером Борисом Клюевым пройдет в Государственном академическом Малом театре. Об этом агентству РИА Новости сообщила директор театра Тамара Михайлова.

«Мы пока не можем назвать точный день прощания, но то, что оно состоится в его родном театре, это безусловно», — заявила она.

Звезда сериала «Воронины» скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — с 2018 года актер боролся с раком легких.

Известность Клюеву принесла роль Рошфора в трехсерийном музыкальном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». В 1980-х Клюев исполнил еще несколько громких ролей — Майкрофта Холмса в картинах серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и шпиона Трианона в многосерийной ленте «ТАСС уполномочен заявить…».