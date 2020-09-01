Умерла звезда фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова

Советская и российская актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживем до понедельника», умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров, передает «Интерфакс».

Причины смерти артистки не сообщаются.

Ирина Печерникова также известна по ролям в таких фильмах, как «Два капитана», «Первая любовь», «По собственному желанию». Являлась заслуженной артисткой РСФСР.

Ранее также стало известно о смерти народного артиста России и звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что в последнее время артист был тяжело болен.