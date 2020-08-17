Умерла актриса из «Дней жатвы» и «Гуммо»

Американская актриса Линда Манц скончалась в возрасте 58 лет. Об этом пишет People.

Артистка умерла после борьбы с раком легких и пневмонией.

Линда Манц дебютировала в кино в фильме «Дни жатвы» Терренса Малика в 1978 году. На тот момент ей было 15 лет. Помимо этого, она снялась в таких картинах, как «Гуммо» и «Странники», исполнила главную роль в ленте «Как гром среди ясного неба» Денниса Хоппера, а также появилась в эпизодической роли в «Игре» Дэвида Финчера.

Отмечается, что память об артистке в соцсетях почтили актрисы Хлоя Севиньи и Наташа Лионн.

В конце июля стало известно о смерти британско-американской актрисы Оливии де Хэвилленд, исполнившей одну из главных ролей в фильме «Унесенные ветром». Артистке было 104 года.