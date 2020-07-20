Умерла актриса из «Секса в большом городе»

Умерла американская актриса театра и кино Филлис Соммервиль. Об этом сообщает портал Deadline.

О смерти артистки заявил ее менеджер Пол Хилепо. Уточняется, что звезда «Секса в большом городе» скончалась по естественным причинам в своем доме в Нью-Йорке. Ей было 76 лет.

Соммервиль появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Клан Сопрано», «Карточный домик», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Элементарно», «Сорвиголова», «Хорошая жена», «Черный список», «Порочные игры», «Касл-Рок», «Воскрешая мертвецов», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Жизнь на Марсе», «Помнить все» и «Везунчик».

В 1974 году актриса дебютировала на Бродвее. Ее первой работой стал мюзикл «Здесь!», который был номинирован на премию «Тони».

16 июля стало известно о смерти 55-летней актрисы Гэйлин Джордж. Джордж исполнила эпизодические роли в таких сериалах, как «Остаться в живых», «Принц из Беверли-Хиллз», «Как избежать наказания за убийство» и «Парки и зоны отдыха».