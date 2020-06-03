Умерла актриса из «Санта-Барбары»

Американская актриса Пегги Поуп скончалась в городе Форт-Коллинс, штат Колорадо. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на ее родственников.

Отмечается, что артистка умерла от причин, не связанных с коронавирусной инфекцией. Ей был 91 год.

Поуп дебютировала как актриса театра в конце 1950-х, в 1960-х начала сниматься на телевидении, а позже появилась в полнометражных картинах. Она сыграла эпизодические роли в таких фильмах и сериалах, как «Моя жена меня приворожила», «С девяти до пяти», «Санта-Барбара», «Сумеречная зона», «Однажды укушенный», «Скорая помощь» и «Удушье».

В конце апреля стало известно о смерти голливудской актрисы Ширли Найт. Ей было 83 года. Найт дважды номинировалась на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана в фильмах «Тьма наверху лестницы» и «Сладкоголосая птица юности».