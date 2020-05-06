Умерла звезда фильмов «Не могу сказать "прощай"» и «Дочки-матери»

Умерла певица и актриса Татьяна Паркина. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Звезда фильмов «Не могу сказать "прощай"» и «Дочки-матери» скончалась 6 мая после тяжелой продолжительной болезни. Ей было 68 лет.

«Татьяна Алексеевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Паркина родилась 13 апреля 1952 года в Риге. После окончания ВГИКа выступала на вокальной сцене, а также работала в Московском объединении музыкальных ансамблей. Известность ей принесла картина Бориса Дурова «Не могу сказать "прощай"», вышедшая в 1982 году. В ней актриса исполнила роль Марты. Среди других сериалов и фильмов с ее участием — «Зависть богов», «Красное и черное», «Башмачник», «Капитан "Пилигрима"», «Аплодисменты, аплодисменты...» и «Крик дельфина».