Умерла звезда фильма «Июльский дождь» Евгения Уралова

Заслуженная актриса России Евгения Уралова, звезда фильма «Июльский дождь» Марлена Хуциева, умерла в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал журнала «Сеанс» в пятницу, 17 апреля.

Причина смерти не уточняется. Артистке театра и кино было 79 лет.

Уралова также снялась в сериале «Дети Арбата» Андрея Эшпая, фильме «Аты-баты, шли солдаты…» Леонида Быкова, картинах «Севастополь», «Круг» и «В ожидании чуда». Помимо этого, она исполнила роль Екатерины Великой в рекламе банка «Империал», снятой Тимуром Бекмамбетовым. Звание народной артистки России она получила в 1994 году.

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16 апреля сообщалось о смерти французской актрисы Патрисии Милларде, снявшейся в сериале «Спрут». Ей был 61 год.