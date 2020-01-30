Умерла актриса из «Операции "Ы"»

Советская актриса Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, скончалась в Москве. Об этом в четверг, 30 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Галину Кулешову, директора Липецкого драматического театра, в котором ранее служила артистка.

По словам Кулешовой, актриса умерла после продолжительной болезни. Подробности пока не раскрываются. Агеевой было 79 лет.

Прощание с артисткой состоится в Москве.

Агеева окончила факультет музыкального театра ГИТИСа, служила в Свердловском театре музыкальной комедии, ростовском Театре юного зрителя, московском Театре на Таганке. На сцене Липецкого драматического театра она выступала с 2000-го по 2011 год. Также актриса снялась в таких фильмах, как «Совесть», «Я купил папу», «Увольнение на берег», «Приезжайте на Байкал» и «Русские бабы».