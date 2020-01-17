Умерла актриса из «Отличницы легкого поведения»

Американская характерная актриса Норма Майклз скончалась в своем доме в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Об этом сообщает USA Today.

Причина смерти не уточняется. Майклз было 95 лет.

Родившаяся и выросшая в Лос-Анджелесе артистка снялась в эпизодических ролях в 75 фильмах и сериалах, среди которых такие ленты, как «Отличница легкого поведения», «Незваные гости», «Крутой чувак», «Не шутите с Zоханом!», и телешоу «Бруклин 9-9», «Сумасшедшие», «C.S.I. Место преступления», «Безумцы» и «Король Квинса». Впервые на телевидении она появилась на шоу Джорджа Гобела в 1954 году.

28 декабря 2019 года сообщалось о смерти актрисы Сью Лайон, получившей известность благодаря фильму «Лолита» Стэнли Кубрика, экранизации романа писателя Владимира Набокова. Артистке было 73 года. Она также снялась в фильмах «Ночь игуаны» и «7 женщин».