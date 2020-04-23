Умерла дважды номинированная на «Оскар» актриса Ширли Найт

Голливудская актриса Ширли Найт умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, актриса скончалась в доме своей дочери, актрисы Кейтлин Хопкинс, в техасском городе Сан-Маркос. Смерть актрисы наступила от естественных причин.

Ширли Найт дважды номинировалась на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана в фильмах «Тьма наверху лестницы» и «Сладкоголосая птица юности». Помимо этого, дважды была лауреатом премии «Эмми» и по одному разу — премий «Золотой глобус» и «Тони».

Также Найт известна по таким фильмам и сериалам, как «Если бы эти стены могли говорить», «Люди дождя», «Лучше не бывает», «Отчаянные домохозяйки». Всего на экране сыграла более 100 ролей.