Умерла джазовая певица и актриса Энни Росс

Умерла британская джазовая певица и актриса Энни Росс (настоящее имя — Аннабелль Аллан Шорт). Об этом сообщает газета The Washington Post.

Артистка скончалась в своем доме на Манхэттене. Как пояснил ее бывший менеджер Джим Коулман, звезда страдала от болезней сердца и эмфиземы. Ей было 89 лет.

Росс была участницей джазового вокального трио Lambert, Hendricks & Ross, вместе с которым она записала семь альбомов. В 1962 году она покинула коллектив и открыла собственный ночной клуб в Лондоне, где выступали такие звезды, как Джо Уильямс, Нина Симон, Блоссом Дири и Эррол Гарнер.

В 1943 году Росс снялась в своей первой полнометражной картине «Представляя Лили Марс». Она также снималась в таких фильмах, как «Игрок», «Короткий монтаж», «Сбрось маму с поезда», «Голубое небо», «Салон Китти», «Янки», «Прибавьте громкость» и «Супермен 3».

18 июня стало известно о смерти британской певицы Веры Линн. Ей было 103 года. В 2009-м она стала старейшей исполнительницей, попадавшей в музыкальные чарты. Она также прославилась за рубежом, став первой британской артисткой, возглавившей списки журнала Billboard благодаря синглу Auf Wiederseh’n Sweetheart.