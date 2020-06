Умерла американская певица Бонни Пойнтер

Американская певица, солистка группы The Pointer Sisters Бонни Пойнтер умерла на 70-м году жизни. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает USA Today со ссылкой на ее сестру Аниту.

Артистка скончалась в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) из-за сердечного приступа. «Бонни была моим лучшим другом, и мы разговаривали каждый день. Мы никогда не ссорились, и я уже скучаю по ней», — рассказала Анита.

В этом году Бонни и Анита Пойнтер выпустили песню Feels Like June в качестве дани памяти их покойной сестре Джун, которая умерла в 2006 году. Это была последняя записанная песня артистки.

Бонни Пойнтер создала группу The Pointers в 1969 году вместе со своей сестрой Джун. Впоследствии к коллективу присоединились другие сестры — Анита и Рут, а группа сменила название на The Pointer Sisters. Певица покинула группу в 1977 году. За свою сольную карьеру она выпустила три альбома.

Наибольшую популярность The Pointer Sisters принесла песня в стиле кантри Fairytale. Группа получила за нее музыкальную премию Grammy в 1974 году. Также хорошо известны композиции группы Yes We Can Can, Wang Dang Doodle и How Long (Betcha' Got a Chick on the Side).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!