У рок-звезды Мелиссы Этеридж умер рожденный в лесбийском браке 21-летний сын

Бекетт Сайфер, сын американской рок-звезды Мелиссы Этеридж, умер в 21 год. Сообщение от имени артистки появилось в ее Twitter-аккаунте в четверг, 14 мая.

Этеридж отметила, что перед смертью ее сын боролся с опиоидной зависимостью, намекнув, что он скончался от передозировки наркотиками. «Сегодня я присоединилась к сотням тысячам семей, потерявших любимых из-за опиоидной зависимости», — написала она.

«Нам тяжело из-за мыслей о том, что мы могли бы еще сделать, чтобы спасти его, но в конце-концов мы знаем, что он более не страдает», — добавила певица.

58-летняя Мелисса Этеридж — обладательница премий «Оскар» и «Грэмми», открытая лесбиянка, состоявшая в браке с режиссером Джули Сайфер. У пары родилось двое детей — дочь Бэйли Джин Сайфер и сын Беккетт Сайфер, оба раза рожала Джули Сайфер, а донором спермы стал Дэвид Кросби из группы The Byrds.