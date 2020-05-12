Умер актер из фильма «Мулен Руж»

Умер австралийский актер Артур Дигнам. Об этом сообщает газета The Sydney Morning Herald.

Причиной смерти артиста стал сердечный приступ. Ему было 80 лет.

Дигнам известен по фильмам: «Мулен Руж», «Их поменяли телами», «Австралия», «Мертвые дети», «Дуэлянты», «Дерево», «Дорога в рай», «Прибежище Дьявола» и «Песнь Джимми Блэксмита». Кроме того, он появлялся в сериалах «Школа разбитых сердец», «Все святые», «Новые Мстители», «Бегство с Юпитера» и «Сказочник: Греческие мифы».

Актер родился 9 сентября 1939 года на острове Лорд-Хау. Он не только играл в кино, но также принимал участие во множестве театральных постановок. Его сын Николас Гледхилл тоже стал актером.

11 марта стало известно о смерти артиста, комика и отца Бена Стиллера Джереми Стиллера. 92-летний актер скончался по естественным причинам. Мать Бена Стиллера Энн Мира умерла в 2015 году в возрасте 85 лет.