Умер актер из сериала «Клиника»

Американский актер Сэм Ллойд, известный своей ролью юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника», умер в возрасте 56 лет от опухоли мозга. Об этом сообщает NBC News.

В январе 2019 года у Ллойда была диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга и рак, которые в конечном итоге распространились на его легкие, челюсть, печень и позвоночник.

Создатель сериала «Клиника» Билл Лоуренс у себя в Twitter назвал Ллойда «по-настоящему добрым» и хорошим человеком.

Ллойд родился в США в штате Вермонт 12 ноября 1963 года. Был известен своими ролями в сериалах «Бесстыжие» (Shameless, 2011-настоящее время), «Американская семейка» (2009-2020), «Отчаянные домохозяйки» (2004-2012) и других.

Ранее сообщалось о смерти канадского музыканта Нила Пирта от рака мозга, диагностированного три с половиной года назад. Ему было 67 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!