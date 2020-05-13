Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности

Поп-певица Елизавета Иванцив, известная как Елка, рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности. Ее монолог опубликован на YouTube-канале программы «вМесте».

Исполнительница призналась, что выросла в украинском городе Ужгороде в небогатой семье. «Когда ты бедный, это очень стыдно. Я какое-то время была самой бедной в классе. Это такой липкий стыд. Он делает тебя очень-очень-очень и уязвимой, и подозрительной, и острой — на все очень остро реагируешь, все очень болезненно воспринимаешь», — отметила артистка.

По словам Елки, несколько лет, проведенных в состоянии бедности, привели к тому, что она начала быстро зарабатывать. Свои первые карманные деньги она получила уже в 11 лет. «Это все те обстоятельства, которым я сейчас очень благодарна, но они никак не были связаны с музыкой», — сказала певица.

Она рассказала, что ее первая работа в силу ее возраста была нелегальной. Она помогала в аптеке: клеила ценники и убиралась там. «У меня никогда не было иллюзий, что деньги просто лежат на полке», — подчеркнула Елка.

37-летняя артистка известна по таким хитам, как «Город обмана», «Прованс», «Около тебя», «На большом воздушном шаре» и «Девочка-студентка». Елка является семикратной обладательницей музыкальной премии «Золотой граммофон».

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