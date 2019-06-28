Российская певица заявила о неспособности прожить на сто тысяч в месяц

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина призналась, что не смогла бы прожить на сто тысяч рублей в месяц. Артистка рассказала об этом в своем Instagram-аккаунте.

По словам Терешиной, после того, как она в интервью YouTube-каналу «Точки Nad И» призналась в том, что не смогла бы прожить на сто тысяч рублей в месяц, ей стали поступать «какие-то странные претензии». «Главная мысль их была: "Ты зажралась, а как же люди живут на 20 тысяч рублей. Покупайте дешевые крема и не выделывайтесь"», — написала она в Instagram.

Имела неосторожность и в недавнем интервью ответила на вопрос :могу ли я прожить на 100 тр, я ответила что нет,ни в коем разе. Так вот,этим честным ответом я видимо к сожалению как-то обидела некоторых людей . Мне написали девушки какие-то странные претензии.Не имеющие ничего общего с тем, что я сказала. Главная мысль их была: Ты зажрались, а как же люди живут на 20 тр.Покупайте дешевые крема и не выделывайтесь. Смотрите.Всем тем, кто так думает объясню.Речь шла не о выживании,а о уровни жизни,к которому я пришла.Понятно , что на 20 тр можно жить. Плохо жить.Не заниматься здоровьем, потому что у моей мамы таблетки стоят больше 20 тр.Можно не водить в школы развития ребенка и не покупать подгузники в которых не преет попка малыша, а покупать самые дешевые,можно самой не заниматься в спортом в клубе, а бегать по улицам( что я так же иногда делаю), не красить волосы у хорошего мастера, не наращивать и ногти тоже,не покупать себе новую одежду, не рожать детей вообще, или не рожать в платных роддомах. Можно не ездить на машине, тк у меня только бензин тысяч на 40 минимум в месяц уходит. Можно не ходить никуда кроме макдональдса.Не строить дом и жить впятером в 40м.в хрущевке.Не летать на отдыхи,у подъезда на лавочке ведь тоже можно отдохнуть.Все это можно действительно делать.Но я не для этого проделала такой путь карьерный и вообще переехала в Москву, чтоб плохо жить.Я не смирилась однажды и пообещала маме, что мы будем жить лучше!Я не для этого выходила замуж и рожала детей.Да, я пока с мелкими я мало работаю, меня содержит муж,мой муж, хочу заметить,но скоро я выйду и начну работать и я горжусь тем, что я многое в жизни собственными руками сделала и что меня уважают и друзей у меня много и они не однодневные , а проверенные десятилетиями! Так что, дорогие мои, выжить можно и наверное на 5 тр.И мне искренне жаль у кого нет возможности вылезти из такого ада.Мне жаль.Но я имею право жить как я хочу , как я стараюсь.И на мой взгляд я живу скромно,глядя на многих так точно, но мне в в голову не приходило сказать им, чтоб они не ездили на фантомах,не летали на джетах и вообще не палили в инстаграме свой уровень жизни.Я ставлю лайки,потому что я адекватная! Фото опубликовано @tanya_tereshina

Артистка попыталась оправдаться: «Речь шла не о выживании, а об уровне жизни, к которому я пришла». Терешина отметила, что только таблетки для ее матери стоят более 20 тысяч рублей, а на бензин она тратит минимум 40 тысяч. «Можно не ходить никуда, кроме "Макдоналдса". Не строить дом и жить впятером в 40 метровой хрущевке. Не летать на отдых, у подъезда на лавочке ведь тоже можно отдохнуть. Все это можно действительно делать. Но я не для этого проделала такой путь карьерный и вообще переехала в Москву, чтоб плохо жить», — пояснила она свою позицию.

Однако исполнительница рассказала, что в данный момент ее обеспечивает муж. «Да, я пока с мелкими, я мало работаю, меня содержит муж, мой муж, хочу заметить, но скоро я выйду и начну работать, и я горжусь тем, что я многое в жизни собственными руками сделала, что меня уважают», — заключила Терешина.

Она стала участницей группы Hi-Fi в 2003 году. В составе группы Терешина выступала до 2005 года, за это время певица успела принять участие в более чем 500 концертах. Вместе с ней коллектив записал хит «Беда». После ухода из Hi-Fi исполнительница начала сольную карьеру. Сорокалетняя Терешина состоит в браке с 24-летним бизнесменом Олегом Курбатовым.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



