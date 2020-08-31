Умерла актриса из «Терминатора-2»

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон. Об этом сообщает издание Movieweb.

Лесли Хэмилтон скончалась в США на 64-м году жизни. Женщина умерла еще 22 августа, однако родственники сообщили об этом только сейчас. Причина смерти не уточняется.

Лесли Хэмилтон работала медсестрой и сыграла в кино лишь однажды. Режиссер Джеймс Кэмерон решил предложить сестре Линды Хэмилтон сняться во второй части картины. Она предстала в образе Терминатора Т-1000, который превращается в Сару Коннор. Также сестра актрисы снялась в еще одной сцене, где героиня наблюдает за собой, играющей на площадке с маленьким Джоном. В съемках этой сцены были задействованы обе сестры.

Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Первую часть Кэмерон снял в 1984 году. Пятый фильм серии, картина «Терминатор: Генезис» Алана Тэйлора вышла на экраны летом 2015-го. Картина была неоднозначно принята прессой и зрителями.